Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) 2022-2023 Akademik Yılı “Açılış Toplantısı” gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) 2022-2023 Akademik Yılı “Açılış Toplantısı” gerçekleştirildi.

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin’in SODİGEM uzmanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda 2021-2022 yılı faaliyetleri değerlendirilirken, yeni yıl içerisinde yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

2021-2022 yılını 15 araştırma makalesi, 2 TÜBİTAK ve 2 Bilimsel Araştırma Projesiyle tamamlayan SODİGEM ekibi, yeni dönemde gerçekleştireceği akademik çalışmaların başlıklarını belirledi. Yeni dönemde tamamlanması planlanan faaliyetler arasında, önceki dönemde de gerçekleştirilen; sosyal ağlarda yer alan bilgilendirme çalışmaları, seminerler ve eğitim programlarının yanı sıra Sosyal Medya Okuryazarlığı ve Dijital Güvenlik konulu animasyon video serilerinin gerçekleştirilmesi, planlanan yeni iş birlikleriyle tüm ülkeye ulaştırılması, televizyon programı serisi çekilmesi, akademik dergi çıkarılması, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik alanındaki çalışmalarıyla ülkeye değer katanların SODİGEM tarafından düzenlenecek ödül töreniyle bir araya getirilmesi planlamaları yer aldı.