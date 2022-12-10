Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinin ’Otogar Danışma Merkezi Projesi’ Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından ’Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri’ programı çerçevesinde, ’Kadına Yönelik Şiddetle (KYŞ) Mücadele Alanında Sunulan En İyi Uygulama’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinin ’Otogar Danışma Merkezi Projesi’ Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından ’Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri’ programı çerçevesinde, ’Kadına Yönelik Şiddetle (KYŞ) Mücadele Alanında Sunulan En İyi Uygulama’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Türkiye çapındaki belediyelerin cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük çalışmalarını ödüllendirdi. İsveç merkezli Olof Palme International Center iş birliğiyle organize edilen ve 389 proje başvurusunun yapıldığı ’Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri’ programında, 13 kategoriden biri olan ’Kadına Yönelik Şiddetle (KYŞ) Mücadele Alanında Sunulan En İyi Uygulama’ kategorisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı hizmetlerinden Otogar Danışma Merkezi Projesi ödüle layık görüldü. Ödülü, İstanbul Küçükçekmece’de gerçekleştirilen törende Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu teslim aldı.

Törende, Türkiye’nin sosyal demokrat belediyelerinin kentsel hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadınların toplumsal statülerini yükseltmek, korumak, ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve kadınların toplumun her alanında güçlenmesine destek olmak amacıyla sunulan en iyi uygulamalar, kategorilerine göre değerlendirildi.