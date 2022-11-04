Sosyal Medya Marka Endeksi "Social Brands Turkey" Kasım Ayı Sosyal Medya En İyi 100 listesi açıklandı. Sosyal medyadaki en başarılı markaların yer aldığı listede Anadolu Üniversitesi yükselişini sürdürerek eğitim kurumları arasında zirveye çıkmayı başardı.

Sosyal Medya Marka Endeksi "Social Brands Turkey" Kasım Ayı Sosyal Medya En İyi 100 listesi açıklandı. Sosyal medyadaki en başarılı markaların yer aldığı listede Anadolu Üniversitesi yükselişini sürdürerek eğitim kurumları arasında zirveye çıkmayı başardı.

Anadolu Üniversitesi tüm sektörler sıralamasında 19. Sıraya tırmandı

1-31 Ekim 2022 tarihleri arasında 51.238 hesaba ait 1.810.942 iletinin incelenmesine dayanan ölçüm sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi tüm sektörler sıralamasında geçtiğimiz aya göre 4 sıra yükselerek 19. sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre Anadolu Üniversitesi, Ekim ayındaki sosyal medya performansıyla sosyal medyada en fazla etkileşim alan eğitim kurumu oldu.