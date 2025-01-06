SOCAR Türkiye, kapsamlı “Master Plan” projesine dair detayları kamuoyuyla paylaştı. SOCAR Türkiye, Türkiye’nin petrokimya alanındaki üretimini ve ihracat gücünü artıracak petrokimya yatırımı ile ilgili çalışmalara başladı. Ön mühendislik çalışmaları sonrası 7 milyar dolarlık yatırım planlanıyor.

Türkiye’nin önde gelen dış yatırımcılarından olan SOCAR Türkiye, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinin 2024 yılı değerlendirmesini paylaştı. Şirket, planlanan petrokimya yatırımı ile ilgili bilgi vererek geleceğe dönük vizyonunu ortaya koydu.

Toplantıda, “Master Plan” kapsamında ilk fizibilite çalışmasının tamamlandığı ve ayrıntılı teknik analizin yapılması için Pre-FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı Hazırlığı) ve daha sonra FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı) aşamasına geçileceği belirtildi. SOCAR Türkiye’nin, Petkim ve diğer iştiraklerini daha güçlü ve küresel rekabette öncü hale getirme hedefleri detaylandırılırken, “Master Plan” ve devamındaki sürecin petrokimya odaklı büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğu aktarıldı. Toplantıda master plan çerçevesinde Türkiye’ye yapılacak yatırım bedelinin 7 milyar dolar olarak belirlendiği vurgulandı.

SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov ile SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev’in katılımıyla gerçekleşen toplantıda yapılan açıklamalarda, SOCAR Türkiye’nin sanayi ve ekonomide büyümeye katkı sağlama misyonu doğrultusunda, şirketin uzun vadeli stratejik yatırımlarından biri olan “Master Plan” projesinin detayları paylaşıldı. Proje kapsamında, yeni petrokimya üretim ünitelerinin kurulumu ve mevcut tesislerin modernizasyonuna yönelik önemli adımların planlandığı belirtildi.

SOCAR Türkiye’nin 2024 yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “SOCAR Türkiye ve tüm grup şirketlerimizle birlikte kendimizi, Azerbaycan ve Türkiye`nin ekonomik ve sosyal alandaki güçlü birlikteliğinin bir simgesi olarak görüyoruz. Türkiye’deki 17. yılımızda, 18 milyar doları aşan yatırım tutarıyla Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubuyuz. Türkiye’deki stratejik yatırımlarımızın kalıcı olması yönündeki kararlılığımızla, yatırımların her iki ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak şekilde devamı konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin de “Master Plan” olarak bildiğiniz, Türkiye’de petrokimyanın geleceğine katkı sağlayacak yeni yatırım çalışmasıyla ilgili sürecin başlamasına karar verdiğimizi; bu doğrultuda ilk fizibilite çalışmalarının tamamlanmış olup, detaylı teknik analizlerin yapılacağı Pre-FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı Hazırlığı) aşamasına ve ardından FEED (Ön Uç Mühendislik Tasarımı) aşamasına geçilmesinin planlandığı bilgisini sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bütün sürecin tamamlanmasıyla birlikte hem yeni proses ünitelerinin kurulmasını hem de mevcut ünitelerimizin modernizasyonunu kapsayan geniş kapsamlı bir projenin hayata geçirilmesi ile ilgili kararlar netleştirilmiş olacak” şeklinde konuştu.

“Master Plan” projesiyle uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek adına önemli bir adım attıklarını dile getiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Kanan Mirzayev, “SOCAR Türkiye olarak Türkiye’nin sanayi ve ekonomi alanındaki büyümesine destek sağlamak adına önemli bir adım attığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. “Master Plan” projesi ve devamındaki analiz süreci sonunda alınacak kararın, Türkiye’nin sanayi altyapısını güçlendirecek, üretim kapasitesini artıracak önemli bir adım olacağını öngörüyoruz. Bu çalışma ile SOCAR Türkiye olarak daha verimli, rekabetçi ve çevre dostu bir üretim yapısına ulaşmayı hedefliyoruz. Projenin, Türkiye’nin petrokimya sektöründe liderliğimizi pekiştirirken, küresel ölçekte daha güçlü bir oyuncu olmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.