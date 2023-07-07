Türkiye’nin önde gelen entegre endüstriyel holdinglerinden SOCAR Türkiye ve Turkcell enerji sektöründe bir ilklerden birini gerçekleştirdi. Aliağa Yarımadası’na özel geliştirilen açık hava Private LTE projesi, iki kurumun iş birliğinde 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

SOCAR Türkiye ve Turkcell’in 2022 Aralık ayında imza attığı iş birliği ile hayata geçen ve enerji sektöründe bir ilklerden biri olan açık hava Private LTE projesi tamamlandı. İş birliği kapsamında Turkcell, İzmir Aliağa Yarımadası’nda sadece SOCAR Türkiye bilgi teknolojileri altyapısı için baz istasyonları kurarak yüksek güvenlikli özel bir mobil iletişim ağı (Private LTE) oluşturdu. Şirketin STAR Rafineri, Petkim ve SOCAR Depolama gibi önemli iştiraklerinin bulunduğu bölge, ‘Özel Endüstri Bölgesi’ unvanını taşımanın yanı sıra enerji sektöründeki dijital dönüşüm için de model oldu.

Projeyle şirketin bilgi teknolojileri vizyonu, operatörün teknolojik altyapısıyla birleşti ve tesis için daha verimli, esnek, ölçeklenebilen ve en yeni teknolojilere hazır bir altyapı sağlandı.

SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt kısa sürede başarıyla hayata geçirilen projeyle ilgili şunları söyledi: “Sahamızda yürüttüğümüz operasyonlar ve bu operasyonlardan elde ettiğimiz veriyi karar mekanizmalarımızda kullanılabilir hale dönüştürebilmek dijital dönüşümdeki en önemli aksiyonlarımızdan biri. Turkcell ile başlattığımız teknolojik iş ortaklığımız çerçevesinde sahamızda kurulan ve Türkiye’de bu büyüklükte ve açık alanda bir ilk olan Private LTE (5G’ye hazır özel mobil şebeke) altyapısı ile hedeflediğimiz dönüşüme hizmet edecek büyük bir adım attık. Bu altyapı sayesinde sahada birçok noktadan gerçek zamanlı veri akışını sağlayabilecek ve bu veri ile oluşturduğumuz iyileştirme ve karar modellerimizi saha ekiplerimizle paylaşarak daha verimli ve güvenli bir operasyon sürdürmelerini sağlayabileceğiz. Bu iş birliği çerçevesinde, Türkiye ve bölgemizde birçok farklı kurum ve sektöre referans olacak ilklere imza atacağımıza olan inancım tam.”

“İş birliklerimiz hız kesmeyecek”

Projenin gerçekleştirildiği alanı ziyaret eden Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “Türkiye’nin en büyük açık hava Private LTE projesini, SOCAR Türkiye ve Turkcell olarak yaklaşık 6 ayda hayata geçirdik. Enerji sektöründe bir ilke imza attığımız bu proje, Turkcell’in yüksek hızlı veri ve iletişim hizmetlerini kurumsal müşterilerine ulaştırma vizyonu doğrultusunda da önemli bir adım. SOCAR Türkiye’nin mükemmel altyapı ve ağ güvenliği deneyimiyle birleşen şirketimizin teknoloji alanındaki uzmanlığıyla benzersiz bir iş birliği sürdürdük. Bu ortaklık, stratejik bir adımı da işaret ediyor. Proje ile SOCAR Türkiye; mevcut iletişim altyapısına ek olarak telekomünikasyon altyapısını da kullanarak operasyonel verimlilik, iş güvenliği ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik farklı dijital uygulamaları sektöründe hayata geçiren ilk şirket unvanını aldı. Projemiz, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinin sinerjisini başarıyla test etti ve iyi bir örnek oldu. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunun bayrak taşıyıcısı olarak, geleceğin teknolojilerinde aktif rol üstlenmek için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza ve iş birliklerine hız kesmeden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.