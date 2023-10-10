SOCAR Türkiye ev sahipliğinde düzenlenen ‘Kalite Günü’ konferansında kalite yönetim sistemleri alanında çalışan profesyoneller ve akademisyenler bir araya geldi.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcılarından ve en büyük entegre endüstri gruplarından biri olan SOCAR Türkiye tarafından gerçekleştirilen ‘Kalite Günü’ konferansı, 6 Ekim’de İzmir’de düzenlendi. Kalite yönetim sistemleri alanında çalışan profesyoneller ile öğrenci ve akademisyenleri bir araya getiren etkinlikte kalite yönetim sistemlerinin geleceğine ve iş dünyasındaki yeni trendlere dikkat çekildi.

Konferansta, çeşitli sektörlerden ve akademik dünyadan, alanında uzman konuşmacıların yönetim sistemleri alanında deneyimlerini katılımcılarla paylaştığı oturumlar yapıldı. 10’dan fazla şirketten 100’den fazla katılımcının bulunduğu etkinlikte, yönetim sistemlerinin geleceği ve entegre sistemlerin oluşturduğu değerlerin görüşüldüğü paneller büyük ilgi gördü. Etkinlikte, gelecekte var olmak ve global arenada rekabetçi gücü elinde tutabilmek için önemli araçlardan olan inovasyon kavramı ve ISO 56002 İnovasyon Yönetim Sistemini’nin temellerine de değinildi. Kalite Günü’nde ayrıca, üniversiteler ile özel sektör arasındaki bilgi paylaşımının ve üniversite-sanayi sinerjisinin önemi vurgulandı.