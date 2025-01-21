Balıkesir’in Bandırma ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Olay, bir demir doğrama işletmesinde, sobaya tiner dökülmesi sırasında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, demir doğrama işletmesinde çalışan 26 yaşındaki F.D., iş yeri içerisinde sobaya bidon ile tiner dökerken tinerin parlaması sonucu bidon patladı. Patlamayla birlikte F.D.’nin vücudu alev aldı ve vücudunda 2. derece yanıklar oluştu.

Olayı gören komşu iş yeri Acar Yangın Sistemleri’nin çalışanları, yangın tüpü ile ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda yanıklar oluşan F.D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi sonrası yaralı, Balıkesir Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.