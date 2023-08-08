Osmaniye’de bir evin bahçesindeki taşınabilir odun sobasının baca kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Baş Mahalle 1017 Sokak’ta ses duyanlar bahçeyi kontrol ettiklerinde, yavru bir kedinin kafasının, odun sobasının baca kısmına sıkıştığını gördü. Bir süre kediyi sıkıştığı yerden çıkartmaya çalışan vatandaşlar, başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine belirtilen adrese Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, kısa süreli uğraşın ardından ocağın baca kısmını demir kesme makası ile açarak, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Özgürlüğüne kavuşan yavru kedi, koşarak bölgeden uzaklaştı.