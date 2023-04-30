Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs hayatını kaybederken, 87 yaşındaki annesi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Karşıyaka Mahallesi 2251. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı müstakil bir evde yaşayan Fevziye Erkol (87) ile oğlu Murat Erkol (46), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erkol’un hayatını kaybettiği belirlendi. Fevziye Erkol da yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 86 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.