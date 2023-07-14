Kastamonu’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, 102 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı olay sonrası yaşlı kadının eşi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay, 4 Nisan tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Akarsu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal ve Şükran Aliustaoğlu çiftinden yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine yaşlı çiftin yakınları, durumu komşularına bildirerek yardım istedi. Evde baygın halde bulunan çift, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi devam eden çiftten Kemal Aliustaoğlu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken yaklaşık 1 ay sonra hayatını kaybetti.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Ankara’ya sevk edilen Şükran Aliustaoğlu da, burada yoğun bakımda tedavisi sürerken yaklaşık 102 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Şükran Aliustaoğlu’nun cenazesi, Devrekani Çarşı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından eşi Kemal Aliustaoğlu’nun defin edildiği Bozkoca köyünde toprağa verilecek.