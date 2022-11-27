Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de tedavi altına alındı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortahisar kasabasına bağlı Şekerçesme sokaktaki müstakil evde yaşayan Yavuz B. (53) ile ağabeyi Hüseyin B.’den (68) gün boyu haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri; karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan Yavuz B.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken ağabeyi Hüseyin B.’yi de ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Hüseyin B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.