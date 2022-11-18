Ordu’nun Ünye ilçesinde bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında maddi zarar oluştu.

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımın neden olduğu yangında maddi zarar oluştu.

Olay, Çamurlu Mahallesi Emekçiler Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen binanın 2. katında yanan sobadan sıçrayan kıvılcımların alev almasıyla yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde ise maddi zarar oluştu. Dumandan etkilenen bir vatandaşa sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Yangın sırasında evde olan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı.