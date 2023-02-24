Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz Mahallesi Yunus Emre Sokak’ta yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı baraka evde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini arayıp yangını haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracıyla müdahalede bulunulan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangında yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

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