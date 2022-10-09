Yangının ailenin çalışmak üzere evden ayrıldıktan sonra çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Eyüpsultan’da bir eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Eyüpsultan’da bir eve uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Süleyman Çalışır’a ait ’çatma’ diye tabir edilen naylonla kaplı baraka evde iddiaya göre odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Dakikalar içinde baraka evi saran alevler tüm eşyaları adeta kül etti.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Toros Mahallesinin bin 580 rakımlı İskan mevkiisinde meydana geldi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde sobadan sıçrayan kıvılcımlardan çıkan yangın baraka evi kül etti.

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