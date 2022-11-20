Düzce’de bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımların halıyı tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yanan evde engelli bir çocuğun olduğunu ileri süren vatandaşlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Düzce’de bir evde sobadan sıçrayan kıvılcımların halıyı tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yanan evde engelli bir çocuğun olduğunu ileri süren vatandaşlar itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kültür Mahallesi Kuyumcu Sokak üzerinde meydana geldi. 3 katlı evin en üst katında bulunan Oğuzhan T.’ye ait dairede sobadan sıçrayan kıvılcımlar, sobanın önünde bulunan halıyı tutuşturdu. Dumanı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, aynı sokakta oturan vatandaşların dairede engelli bir çocuğun olduğu yönündeki iddiası üzerine itfaiye ekipleri daire içerisinde arama yaptı. İddiaların doğru olmadığı anlaşılınca ekipler normale döndü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.