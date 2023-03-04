Elazığ’da artık çırak yetiştiremeyen sobacıların son temsilcileri, teknolojiye direniyor.

Elazığ’da artık çırak yetiştiremeyen sobacıların son temsilcileri, teknolojiye direniyor.

Teknolojinin hızla gelişmesi, doğalgazın ve kat kalorifer sisteminin yaygınlaşması sobacılık mesleğinin sonunu getirdi. Önceki yıllarda siparişlere yetişmekte zorlanan ve dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluşan sobacılar, artık satış yapamaz hale geldi. Şehirde olmaların rağmen sadece köylere hitap eden sobacılar adeta teknolojiye direniyor. Artık çırak yetişmediğini dile getiren sobacılar, mesleğin son temsilcileri olduklarını dile getirdi.

25 yıldır sobacılık yaptığını belirten Bahattin Aksoy (53), “Soba satışları önceki yıllara göre çok düştü. Bu düşmenin sebebi özellikle evlerin doğalgazlı oluşudur. Aynı zamanda maliyetlerin yüksek oluşu satışları etkiliyor. Bundan önceki yıllarda biz burada zaman bulamıyorduk. Çok kalabalık ve sipariş verenler oluyordu. Şuanda bitti. Şehirle artık alakamız yok. Köylere veya bahçeli evler hitap ediyoruz. Bunlar da sektörü kurtarmıyor. Ben 5 gündür bir soba bile satmadım. Benden sonraki kuşak bu işi yapmaz. Ben artık sonum. Çırak bile alamıyoruz. Kendisi de gelmiyor. Çünkü mesleğin geleceği yok. Pandemi zamanı köylere gidenler oldu. Onlarda soba aldı. O zamanlar bir kıpırdama oldu. Ama pandemiden sonra işlerimiz düştü. Her sene geçen seneyi aratıyor” dedi.

Teknolojiyle birlikte işlerin azaldığını aktaran sobacı Ahmet Gençtoy ise “Kalorifer sistemi köylere kadar gitti. Doğalgaz geldi. Biz sobacılığın son temsilcileriyiz. Artık çırak yetiştiremiyoruz” diye konuştu.