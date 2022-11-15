Bitlis’in Tatvan ilçesinde çetin geçen kış nedeniyle sobacılarda kış mesaisi başladı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çetin geçen kış nedeniyle sobacılarda kış mesaisi başladı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden biri olan Bitlis’te vatandaşların ısınma telaşı başladı. Kış mevsimi öncesi hazırlık yapan vatandaşlar, soba satıcılarının yolunu tuttu. Son dönemlerde doğalgaz kullanımının yaygınlaşması ve soba kullanımının azalmasıyla birlikte kentteki soba satışları da azaldı. İlçede soba üreticisi olan 76 yaşındaki Alaettin Gücü, teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutan meslekler arasında sobacılığın da yer aldığını söyledi.

“Doğalgaz arttı, sobaya talep azaldı”

Şimdilerde sadece kırsal kesimdeki vatandaşların sobayı tercih ettiğini dile getiren Gücü, “Yıllardır sobacılık işiyle uğraşıyoruz. Fakat şimdilerde doğalgaz arttı, sobaya talep azaldı. Soba fabrikaları kapandı. Bir sobanın fiyatı yaklaşık 8-9 bin TL olarak değişiyor. İnsanlar fiyatlarından dolayı ondan da vazgeçti ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bizim de işimiz zor oluyor. Satış olmazsa işimiz de zorlaşıyor. Allah vatanımıza zeval vermesin. İnşallah iyiye gideceğiz. Hava soğuk olduğu için vatandaşlar sobaya ihtiyaç duyuyor. Herkesin evinde doğalgaz olmadığı için hatta insanlar doğalgaz dahi kullanamıyorlar. Mecburiyetten evlerinde hastası ve yaşlısı olanlar ısıtmak için soba kuruyorlar. Sobalar da pahalı olduğundan dolayı insanlara zor geliyor. Saca ve demire zam geliyor. Zam geldiği için de soba fiyatları tabi ki değişiyor. Kimi insanın gücü var almaya kiminin ise yok. Pahalı olduğundan dolayı Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

“Sobacılık mesleği yok oluyor”

Gün geçtikçe sobacılık mesleğinin yok olduğunu ifade eden Gücü, “60 yıldır vergi mükellefiyim. Artık yaşlandığım için çocuklarım devam ediyor. Sobacılık mesleği yok oluyor. Asıl mesleğim bakırcılıktı, maalesef ki yok oldu. Çünkü kalayın kilosunu 900 TL’ye aldım. Bir kabı ne kadara kalaylayabilirim ki. Tüpü, nişadırı, pamuğu bunlar hep masraf oluyor. İnsanlara bir kabı 20 TL’ye kalaylarım dediğim zaman bana çok pahalı olduğunu söylüyorlar” şeklinde konuştu.