Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin düzenlediği Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı. Başkan Böcek, esnafa bir de müjde vererek, tarihi Sobacılar Çarşısı’nı cazibe merkezi haline getirecek yenileme projesini ihale ettiklerini açıkladı.

Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Tarihi Sobacılar Çarşısı içinde bulunan Ahi Evran Meydanı’nda tören gerçekleştirildi. Törende esnaf ve sanatkârlarla buluşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 35. Ahilik Haftası’nın hayırlı olmasını diledi.

“Her projemizde önceliğimiz esnafımız oldu”

Üreten, istihdam sağlayan, kente katma değer katan bütün esnaf ve sanatkârların Ahilik Kültürü Haftası’nı gönülden kutladığını ifade eden Başkan Böcek, “Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’ın ticaret ahlakına, dürüstlüğe, güvenirliğe dair ilkeleri esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstermeye devam edecektir. Antalya’mızın planlı, kurallı, kimlikli bir geleceğe ulaşması için çaba sarf eden bizlerin de her projemizde her yatırımımızda önceliği mutlaka ve mutlaka esnafımız ve sanatkârımız olmuştur. Ulaşımda, alt yapı ve üst yapıda, peyzajda belediyemize ait her birimde attığımız her adımın ekonomik hayata ve esnafımıza getirisine mutlaka dikkat ettik” dedi.

Sobacılar Çarşısı yenileniyor

Esnafa bir de müjde veren Başkan Muhittin Böcek, “Bakırcılar ve Sobacılar Çarşısı kentimizde geçmişten ve günümüzden geleneklerin yaşatıldığı bir miras özelliği taşımaktadır. Sobacılar Çarşısı yenilenen haliyle 2009 yılından beri kullanılmaktaydı. Ancak bugüne kadar gereken ilgiyi göremedi. Burayı cazibe merkezi haline getirecek projemizi geçen hafta ihale ettik. 3 milyon 200 bin TL’ye tamamlanacak bu projeyle tüm dükkânlarımız ve ortak alanlarımız yenileniyor. Ayrıca sergi alanı, yapılacak tadilatla işlevsel hale getirilecek. Başta antika pazarı olmak üzere birçok etkinlikleri bu alanda gerçekleştireceğiz. Çarşının, hem Antalyalıların hem de kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir merkez olmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Törende, Yılın Ahisi seçilerek, ahilik kaftanı giyen Burhan Biçinci’yi kutlayan Başkan Muhittin Böcek, yılın kalfası seçilen Ersin Koç’a da teşekkür belgesi verdi. Başkan Böcek, ardından Vali Ersin Yazıcı ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile birlikte esnafa yemek ikramında bulundu.