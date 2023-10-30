Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, soba zehirlenmelerinin, karbonmonoksit gazının solunum yoluyla alınması ve hızla kana karışması sonucunda meydana geldiğini belirterek, “Kapalı ortamlarda bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobaları ve açık ocaklar nedeniyle oluşabilen karbonmonoksit zehirlenmesi, uykuya sebep olduğu için belirtiler çoğunlukla fark edilmez. Genellikle uyku sırasında solunması ölümcül olabilir” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, soba zehirlenmelerine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerek, açıklamalarda bulundu. Havaların soğuduğunu ve sobaların bazı bölgelerde yanmaya başladığına değinen Uzm. Dr. Yılmaz, “Soba zehirlenmesi dediğimiz karbonmonoksit zehirlenmesi, uykuya sebep olduğu için belirtiler çoğunlukla fark edilmez. Kapalı ortamlarda bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobaları ve açık ocaklar nedeniyle oluşabilir. Genellikle uyku sırasında karbonmonoksitin solunması ölümcül olabilir. Bu yüzden uyurken mutlaka sobalar söndürülmeli ve söndüğünden emin olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“Bulantı, baş ağrısı ve uyku haline dikkat”

Soba zehirlenmelerinin karbonmonoksit gazının solunum yoluyla alınması ve hızla kana karışması ile meydana geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Yılmaz, “Karbonmonoksit gazı renksiz, kokusu olmayan bir gazdır. Havada doğal olarak bulunabildiği gibi endüstriyel yakıtların atığı olarak da bulunur. Bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, bazen göğüs ağrısı, çarpıntı ve bayılma (senkop) komaya giden ciddi semptomları olabilir” şeklinde konuştu.

“Fırtınalı havalarda sobalı odalarda yatılmamalı”

Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, karbonmonoksit zehirlenmesinden korunma yolları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Yatmadan önce sobaların tamamen söndüğünden emin olmak gerekiyor. Lodos ve fırtına gibi olumsuz hava şartlarında sobalı odalarda yatılmamalı, sobaları yakmak için uygun malzeme kullanılması, soba bacalarının temizliği ve bakımının ise düzenli olarak yapılması büyük önem taşıyor.”

“Zehirlenme tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler”

Karbonmonoksit gazının nasıl orta çıktığını ve zehirlenme tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Yılmaz, “Karbonmonoksit gazı soba, LPG’li ısıtıcılar, kombiler, şofbenler, trafikteki araçların egzozlarından ve yangınlarda havaya salınmaktadır. Yine sigara içenlerin kanlarında karbonmonoksit (CO) düzeyi yükselebilir. CO gazı, kanda oksijen açlığına sebep olur. Bu durum karbonmonoksit zehirlenmesine neden olur. Tanı ve tedavi için öncelikle hastane ortamında kanda karbonsihemoglobin düzeyine bakarak tanı koyulmaktadır. Bu düzey zehirlenmenin şiddetini değil, semptomların ağırlığını belirlemektedir. Zehirlenen kişinin ilk ortamından uzaklaştırılması gerekir. Hastane ortamında maske ile yüzde 100 oksijen tedavisi ve en az 4 saat gözlemde kalması gerekir. Daha ciddi semptomları olanlarda zehri azaltmak için hiperbarik oksijen tedavisi de gerekebilir” ifadelerini kullandı.