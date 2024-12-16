Sivas’ta sobadan eteği tutuşup yanarak hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Hafik ilçesi Yeniköy köyünde meydana geldi. İddialara göre, Meryem Işgın soba yakmak isterken eteği tutuştu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının çığlıkları üzerine eve gelen köylüler su dökerek kadını kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı merkezine haber verilmesinin arından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı kadın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgdan alınan Işgın’ın cansız bedeni yakınlarına teslim edildi.

“Durumu görünce su döktüm”

Köy Muhtarı Hasan Yaralı, “Yanında bakıcısı vardı. Bakıcısı sabah yanından ayrıldıktan sonra bu olay meydana gelmiş. Sobayı yakmak isterken eteği tutuşmuş. Bağırtı sesi duydum hemen kalktım gittim. Durumu görünce su döktüm ve hemen 112 ekiplerini aradım. Olay yerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri geldi” şeklinde konuştu.