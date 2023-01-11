Aydın’ın Efeler ilçesinde kapı önüne bırakılan soba kovasındaki közlerin ayakkabılığı ve odunları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Aydın’ın Efeler ilçesinde kapı önüne bırakılan soba kovasındaki közlerin ayakkabılığı ve odunları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi 1983 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman sakini kapı önünde soba kovasını değiştirmek istedi. Değişim esnasında kapı önüne bırakılan kovadan sıçrayan közler, kapı önünde bulunan ayakkabılığı tutuşturdu. Ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tutuşan ayakkabılığı ve odunları söndürerek soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.