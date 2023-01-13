Gaziantep’in Nizip ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu annesi hayatını kaybeden çocuk, tabutunu öperek annesine veda etti.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu annesi hayatını kaybeden çocuk, tabutunu öperek annesine veda etti.

Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi Menderes Sokak’taki bir briket evde yaşayan 7 kişilik Abdullah ailesi, sabah erkenden kalktı. Yabancı uyruklu anne Hıd Hacı Abdullah, kocasını işe, çocuklarını ise okula gönderdikten sonra kömür sobasını yakarak 6 aylık bebeğiyle uykuya daldı. Okul dönüşü eve gelen çocuklar, annesi tarafından evin kapısı açılmayınca komşularından yardım istedi. Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, talihsiz annenin cansız bedeni ile karşılaşırken, 6 aylık bebeği ise baygın şekilde buldu. İlk müdahaleyi yapan anne H.H.’nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 6 aylık bebek ise Nizip Devlet Hastanesi Mehmet Cankesen Acil Ünitesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde bebeğin tedavisi devam ederken, talihsiz annenin cenazesi bugün dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Annesini dualarla uğurladı

Talihsiz anne Hıd Hacı Abdullah’ın cenazesi, bugün cuma namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakiben Yeşil Nizip Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine, talihsiz annenin yakınları ve sevenlerin yanı sıra, okula gittikleri için faciadan kurtulan 3 çocuğu da katıldı. Çocuklardan en büyüğü olan 12 yaşındaki Ahmet Abdullah, annesinin cenaze namazında en önde saf tutarken, annesinin tabutu başında ellerini açarak, yapılan dualara "Amin" dedi. Ahmet Abdullah, annesine tabutunu öperek veda etti.