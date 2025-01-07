Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Aşağı İhsaniye köyü Merkez Mahallesi’nde bir evde yanan soba facia getirdi. Çıkan yangın sonucu alevler çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Aşağı İhsaniye köyü Merkez Mahallesi’nde meydana geldi.

İ.T.’ye ait olduğu öğrenilen evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın sonucunda alevler çatıyı sardı. Ev sahibi ve vatandaşlar durumu Filyos Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ayrıca 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda çatıdaki alevlere müdahalede bulunarak yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Olayda can kaybı olmazken, evin çatısı alevler neticesinde küle döndü. Çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.