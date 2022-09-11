Adana’da SMA hastası olarak doğan bebek için bir doktora 40 milyon TL’lik tazminat davası açıldı. Rekor sevideki tazminat talebi hekimlerin tepkisine neden oldu.

Adana’da SMA hastası olarak doğan bebek için bir doktora 40 milyon TL’lik tazminat davası açıldı. Rekor sevideki tazminat talebi hekimlerin tepkisine neden oldu.

Adana’da bebekleri olmayan bir çift tüp bebek tedavisi için bir kadın doğum uzmanı doktora başvurdu. Yapılan analizlerin ardından belirlenen uygun bir embriyo anneye enjekte edilirken, çiftin normal yollardan bebeği oldu. Bebek SMA’lı doğması üzerine ise aile kadın doğum uzmanından şikayetçi olarak, dava açtı. Arabulucuk süreci tamamlanan davada, aile, hekimden 40 milyon TL’lik tazminat isterken, hekimler ise rekor seviyedeki tazminat talebine tepki gösterdi. Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bayram, yaptığı açıklamada yaşanan süreci ve tazminat talebine tepkisini şöyle dile getirdi:

’’Bir kadın doğum uzmanımız bir ailenin isteğiyle bir tüp bebek tedavisine başlıyor. Bu tüp bebek meydana getirmeden evvel embriyo anne ve babanın sperm yumurtasının birleştiği organizmaya embriyo diyoruz. Embriyo genetik merkezde analiz ediliyor. Doğru embriyo anneye enjekte ediliyor. Fakat aile hekimin uyarısına rağmen normal yollardan kendi bebekleri dünyaya geliyor. Bu defa bebek SMA’lı doğuyor. Bundan kaynaklanan bir dava. Mahkemenin ilk aşaması arabuluculuk aşaması bitti. Aile bizden 40 milyon TL istedi. Şuanda biz bunu dilekçesini bekliyoruz. Karşı taraf arabuluculuk aşaması bittikten sonra davaya tüketici mahkemesinde devam edilecek. Sonucun ne olacağı önemli değil, hekimin kazansa bile o kazanacağı süre yaklaşık 7 yıl devam ediyor bu davalar, 7 yıl o endişeyi yaşaması bir kere kabul edilemez. Hekim hiçbir şekilde bir sigortası 800 bin TL yani bu stresi bu problemi kendi işine yansıtacak. Bundan sonraki müdahalelerinde çok farklı davranacak. Bu da kamuoyuna zarar verecek, yani o yüzden sigortaların bir şekilde bu davaları karşılayabilecek miktarlara çıkartılması lazım. Bu çıkartılmadığı sürece hekimler kendilerini güvende hissetmiyorlar” diye konuştu.

40 milyon TL’lik tazminat davasını doktorların karşılamasının mümkün olmadığını söyleyen Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bayram, konunun çözüme kavuşturulması gerektiğini aksi takdirde hekimlerin çalışma şartlarını da etkileyeceği belirtti.

“Ekonomik anlamda çok ciddi kazanımlar elde ederiz”

Yaptırdıkları tetkiklerle ekonomik kazanç elde edeceklerini belirten Bayram, “Amerika Birleşik Devletlerinde 100 liralık harcamanın 30 lirası defansif tıpla ilgili yani hekimin kendini korumasıyla ilgili Türkiye’de bu yüzde 10-15 olsun bu bile yaklaşık 7-8 milyar dolar yapıyor. Halbuki devletin ufacık bir düzenleme ile tamamen yok etmesi mümkün. Mesela devlet 500 milyon dolar harcama yapsın malpraktisle ilgili hiç bir şey kalmaz. Hekimlerin defansif amaçta çekinik tıp dediğimiz bu amaçta istediği hiçbir tetkik hiçbir tahlil kalmaz ve dolayısıyla hekimler ve bizler ekonomik anlamda çok ciddi kazanımlar elde ederiz” ifadelerini kullandı.