Selçuklu Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Cihangir Kalkan, sosyal sorumluluk projesine imza atarak SMA Hastası Aybüke Uyrum için Kayseri’den İstanbul’a pedal çevirmeye başladı.

11 aylık SMA hastası Aybüke Uyrum’un ikiz kardeşi; 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da hayatını kaybetti. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Cami yanında açılan stantta Aybüke’nin annesi Semiha ve babası Sedat Uyrum ikinci bir evlat acısı yaşamak istemediklerini belirtti. Açılan stantta tedavi masrafları için yardım toplanırken Beden Eğitimi öğretmeni olan Cihangir Kalkan da Kayseri’den İstanbul’a Aybüke bebek için pedal çevirmeye karar verdi. Aybüke bebeğin ailesine destek olmak için farkındalık projesine imza atmaya çalıştığını belirten Kalkan, yol güzergahındaki şehirlerde de durarak destek arayacağını söyledi. Aybüke Uyrum’un anne ve babası da ikizlerini depremde kaybettiklerini, bu bebeği yaşatmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Kalkan; geçtiği her şehirde SMA’lı çocuklara dikkat çekeceğini ve Aybüke için de yardım toplayacağını kaydetti.