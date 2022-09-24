Kastamonu’da jandarma ekipleri, SMA Tip-3 hastası Beyza Nur’a doğum gününde sürpriz yaparak birlikte pasta kesti. Çok sevdiği jandarma ekiplerinin kendisine yaptığı sürpriz için büyük mutluluk yaşayan Beyza Nur, hediye edilen jandarma kıyafetini giydi.

Kastamonu’da jandarma ekipleri, SMA Tip-3 hastası Beyza Nur’a doğum gününde sürpriz yaparak birlikte pasta kesti. Çok sevdiği jandarma ekiplerinin kendisine yaptığı sürpriz için büyük mutluluk yaşayan Beyza Nur, hediye edilen jandarma kıyafetini giydi.

Kastamonu’nun Seydiler ilçesi Hatip köyünde yaşayan 8 yaşındaki hastası Beyza Nur Vural, 8 yaşına girdi. Beyza Nur’un annesi Hüsniye Vural, jandarma ekiplerine ulaşarak kızının jandarma personellerini çok sevdiğini belirterek doğum gününde Beyza Nur’a sürpriz yapmalarını istedi. Bunun üzerine, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Seydiler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerin, 8 yaşına basan Beyza Nur için pasta yaptırdı, kendisine özel jandarma kıyafeti diktirdi ve onun için çeşitli hediyeler aldı. Hazırlıkların ardından köye giden jandarma ekipleri, ellerinde pasta ile karşısında gören Beyza Nur büyük sevinç yaşadı. Ekipler, jandarma kıyafetlerini giyen Beyza Nur ile çeşitli etkinlikler yaparak eğlenmesini sağladı.

“Bende kızımı asker olarak görmek istiyorum”

SMA Tip-3 hastası kızını okutmak istediğini söyleyen Anne Hüsniye Vural, “Beyza Nur, SMA Tip-3 hastası. Birlikte okula gidip geliyoruz. Sürekli kızımla birlikteyiz. Okulların açıldığı gün komutanlarımız okula geldi. Birinci sınıftaki öğrenciler ile bir etkinlikleri vardı. O sırada Beyza Nur da teneffüse çıkmıştı. Oradan Beyza Nur’un yanına geldiler. Beyza onların gelişinden çok mutlu oldu. Ben de onları eve davet ettim. Onlar da kızım için sürpriz hazırlamışlar. Beyza Nur da buna çok sevindi. Beyza Nur’a sürpriz hediyeler getirdiler. Beyza çok mutlu oldu. Pasta, ayıcık ve boyama kitabı getirmişler. Beyza da bunları çok sever. İnşallah ben de kızımı bir asker olarak görmek istiyorum. Onu okutmak istiyorum. İnşallah eğitimine destek olacağım. Beyza benim hayatımın merkezinde olan bir çocuk. Bütün ilgim, bütün çabam onun okuması için” dedi.

“Tüm hastaları iyileştirmek için doktor olmak istiyorum”

SMA Tip-3 hastası Beyza Nur Vural ise, “Bugün asker ağabeylerim, asker ablam beni ziyarete geldiler. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Ben doktor olmak istiyorum. Çünkü tüm hastaları iyileştirmek istiyorum” diye konuştu.