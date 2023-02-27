Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iş yerine ait kamera kayıt cihazı ile 27 bin TL para ve SMA hastası Arya bebeğe ait bağış kumbarasını çalan şüpheli JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iş yerine ait kamera kayıt cihazı ile 27 bin TL para ve SMA hastası Arya bebeğe ait bağış kumbarasını çalan şüpheli JASAT ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Kahyalar Mahallesi Karabelen Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerine giren hırsız iş yerine ait kamera kayıt cihazı ile 27 bin TL nakit para ve SMA hastası Arya bebeğin bağış kampanyasına destek olmak amacıyla iş yerine konulan bağış kumbarasını çaldı. İş yerini açan dükkan sahibi, içeri hırsız girdiğini anlayıp, kameralarının da çalışmadığını fark edip Jardarmaya haber verdi.

JASAT’ın sıkı takibi sonucu yakalandı

Gazipaşa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri sıkı takip sonucu hırsızlık şüphelisini yakalandı. JASAT ekipleri hırsız şüphelisinin aynı iş yerinde çalışan Çağdaş T. (23) olduğunu tespit etti. Çağdaş T. tutuklanarak Gazipaşa adliyesine sevk edildi.