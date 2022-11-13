Slovenya’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle düzenlenen ikinci turda oy verme işlemi başladı.

Slovenya’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle düzenlenen ikinci turda oy verme işlemi başladı.

Slovenya’da yaklaşık 1.7 milyon seçmen, 5 yıllık süre içinde ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere 23 Ekim’de sandık başına gitmişti. Yarışan 7 adaydan hiçbirinin yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. İlk turda, oyların yüzde 34’ünü alan Slovenya Demokrat Partisi (SDS) tarafından desteklenen bağımsız aday ve eski Dışişleri Bakanı Anze Logar ile oyların yüzde 26,8’ini alan Slovenya Korsan Partisi ve Avrupa Yeşiller Partisi tarafından desteklenen Natasa Pirc Musar arasında geçen seçimde oy verme işlemi yerel saatle 07.00’de başladı. Sandıkların 19.00’da kapanmasıyla oy sayım işleminin başlaması ve sandık çıkış anketlerine göre ilk sonuçların belli olması bekleniyor.

İlk kadın cumhurbaşkanı olabilir

Seçim anketleri sonuçlarına göre, Slovenya Korsan Partisi ve Avrupa Yeşiller Partisi tarafından desteklenen 54 yaşındaki insan hakları savunucusu Natasa Pirc Musar’ın cumhurbaşkanı olması bekleniyor. İkinci turda, Slovenya Demokrat Partisi (SDS) tarafından desteklenen bağımsız aday ve eski Dışişleri Bakanı Anze Logar’a karşı üstünlüğünü koruduğu tahmin edilen Musar, seçimden galip çıkarsa ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.