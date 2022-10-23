Slovenya’da yeni cumhurbaşkanını seçmek için halk sandık başına gitti.

Slovenya’da yeni cumhurbaşkanını seçmek için halk sandık başına gitti.

Slovenya’da yaklaşık 1.7 milyon seçmen, 5 yıllık süre içinde ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00’de oy verme işleminin başladığı sandıklar, 19.00’da kapanacak. Toplam 7 adayın cumhurbaşkanı olmak için yarıştığı seçimde Slovenya Demokrat Partisi (SDS) tarafından desteklenen bağımsız aday ve eski Dışişleri Bakanı Anze Logar, Slovenya Korsan Partisi ve Avrupa Yeşiller Partisi tarafından desteklenen Natasa Pirc Musar, mevcut Başbakan Robert Golob tarafından desteklenen Sosyal Demokrat Partisi’nin adayı Milan Brglez öne çıkıyor. Diğer adaylar arasında ise, aşı karşıtlığı ile bilinen Resni.ca Partisi’nin adayı Sabina Sencar, bağımsız aday Miha Kordis, Yeni Slovenya Partisi’nin adayı Janez Cigler Kralj ve Vesna-Yeşiller Partisi’nin adayı Vladimir Prebilic bulunuyor.

Seçim öncesi yapılan anketlerde hiçbir adayın yüzde 50 oy oranına ulaşamayacağı ve en çok oyu alan iki adayın 13 Kasım’da yapılması planlanan ikinci turda yarışması bekleniyor.