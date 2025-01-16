Slovakya’da bir lise öğrencisinin okulda gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Slovakya’nın Presov bölgesine bağlı Spisska Stara Ves kasabasındaki bir lisede 18 yaşındaki bir öğrenci yerel saatle 13.00 sıralarında, öğretmenine ve iki sınıf arkadaşına bıçakla saldırdı. Olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edilirken, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaçan saldırganın kısa bir süre sonra yakalandığı bildirildi.

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok yaptığı açıklamada, ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, olay yerine gitmek üzere yola çıktığını ifade etti.