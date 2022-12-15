Slovakya’da azınlık hükümeti parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybederek düştü.

Slovakya’da azınlık hükümeti parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybederek düştü.

Slovakya’da Başbakan Eduard Heger’in 3 partiden oluşan azınlık hükümeti, parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybederek düştü. Ülkenin 150 sandalyeli parlamentosunda 78 milletvekili hükümetin aleyhinde oy kullandı. Ülkede yükselen enerji maliyetleri ve enflasyon nedeniyle parlamentoya gensoru önergesi veren liberal Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SaS), geçtiğimiz eylül ayında koalisyon hükümetinden çekilmişti. Özgürlük ve Dayanışma Partisi lideri Richard Sulik, hükümeti beceriksizlik ve yolsuzlukla mücadelede yetersiz kalmakla suçladı.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’nın yeni bir başbakan atayabilir ya da Heger hükümetinden erken seçim yapılana kadar azaltılmış yetkilerle görevde kalmasını isteyebilir.

Bazı muhalefet ve koalisyon partileri ise erken seçim çağrısında bulundu. Erken seçime gidilebilmesi için parlamentonun 3’te 2’sinin bu kararı desteklemesi gerekiyor. Slovakya’da bir sonraki parlamento seçimlerinin Şubat 2024’te yapılması planlanıyor.

Slovakya’da SaS’ında içinde yer aldığı 4 partili koalisyon 2020’de iktidara gelmişti.