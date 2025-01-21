Slovakya’da muhalefetin ülkeyi Avrupa Birliği’nden (AB) çıkarma hazırlığı yapmakla suçladığı Başbakan Robert Fico hükümetine yönelik parlamentoda gerçekleştirilmesi planlanan güven oylaması ertelendi.

Slovakya’da Rusya yanlısı ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı olmakla suçlanan Başbakan Robert Fico’nun “ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılması gerekecek bir kriz senaryosuna hazır olması gerektiğine” ilişkin açıklamaları siyasi gerginliğe neden oldu. Açıklamalar nedeniyle parlamentoda bugün Başbakan Robert Fico liderliğindeki hükümet aleyhinde güven oylaması ertelendi.

Oylama, parlamentodaki tartışmalar sırasında oylamanın yapılacağı oturumun gizli gerçekleştirilmesi yönündeki girişim sonucu muhalif vekillerin protesto amacıyla salondan ayrılması nedeniyle geri çekildi. Parlamento Başkan Yardımcısı Peter Ziga, kısa zaman içerisinde yeni bir güven oylaması talep edileceğini duyurdu.

“Hükümet, Slovakya’yı AB’den çıkarmak için zemin hazırlıyor”

Ana muhalefet partisi İlerlemeci Slovakya’nın (PS) lideri Michal Simecka, "Vatandaşların, bu iktidarın neden gitmesi gerektiğini duymasını imkansız hale getirdiler. Bu nedenle muhalefet olarak oturumdan ayrılıyoruz. Bu maskaralığa katılmayacağız" dedi.

Geçtiğimiz sene aralık ayında Rusya’yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Başbakan Robert Fico’ya sert eleştiriler yönelten Simecka, Fico liderliğindeki iktidar partisi Yön Sosyal Demokrasi’nin (Smer - SD) ülkeyi Avrupa Birliği’nden çıkarmaya çalıştığını söyledi. Başbakan Fico’nun ülkenin AB’nin kısa vadede karşılaşabileceği tüm kriz senaryolarına hazır olması gerektiğine ve bunlar arasında AB’nin dağılmasının da yer aldığına ilişkin açıklamalarına değinen Simecka, “İktidar partisi, Slovakya’nın AB’den ayrılmasını muhtemel bir siyasi hedef ve çözüm olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Simecka, “Bunu başka bir şekilde yorumlamak mümkün değil. Uyarıda bulunduğumuz şey gerçekleşiyor. Smer hükümeti, Slovakya’yı AB’den çıkarmak için zemin hazırlıyor. Bunu, ulusal çıkarlarımız için varoluşsal bir tehdit olarak görüyorum. Bu nedenle de güvensizlik oyu vermek için başka bir sebebe ihtiyacımız yok” dedi.

Fico, muhalefeti darbe planlamakla suçladı

Başbakan Fico ise başkent Bratislava’da ülkesine resmi bir ziyaret gerçekleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında muhalefeti darbe planı yapmakla suçladı. Fico, “İsim veremem, şartları açıklayamam fakat ciddi bir şekilde söyleyebilirim ki Slovak muhalefeti, Maidan Devrimi benzeri bir girişim hazırlığı yapıyor” dedi.

İstihbarat raporlarına gönderme yapan Fico, “Muhalefet, hükümet binalarını işgal etmeye, hükümetin çalışmalarına direnmeye ve yabancı güçlerle işbirliği yapmaya hazırlanıyor” dedi.