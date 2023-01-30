Slovakya’nın en yüksek dağlarından olan Tatra’da meydana gelen çığ felaketinde 2 dağcı kar altında kalarak hayatını kaybetti.

Slovakya’nın en yüksek dağlarından olan Tatra’da meydana gelen çığ felaketinde 2 dağcı kar altında kalarak hayatını kaybetti.

Polonya ve Slovakya arasında bulunan Tatra Sıradağları’nın Slovakya kısmında çığ düştü. Dolina Vadisi’ndeki Grosza Şelaleleri bölümünde meydana gelen çığ felaketinde Polonyalı 3 dağcı çığ altında kaldı. Kar altında kalan dağcılardan biri kendi imkanlarıyla çıkmayı başararak Slovakya Dağ Kurtarma Birimi Horska Zachranna Sluzba’dan yardım istedi. Kısa sürede belirtilen yere ulaşan kurtarma ekipleri, dedektörlerle kayıp iki dağcının yerini belirledi. Uzun süre kar küreyen Slovakyalı görevliler, 2 dağcının cansız bedenine ulaştı. Söz konusu kişilerin deneyimli dağcılar olduğu belirtilirken, Slovakya polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı.