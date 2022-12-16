Slovakya’da azınlık hükümetinin parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybederek düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, erken seçime gidilmesini talep etti.

Slovakya’da azınlık hükümetinin parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybederek düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, erken seçime gidilmesini talep etti.

Slovakya’da Başbakan Eduard Heger’in 3 partiden oluşan azınlık hükümeti, parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybederek düşmüştü. Başbakan Edvart Heger, güven oylamasını kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Caputova’ya istifasını resmen sundu. Yapılacak erken seçime kadar mevcut hükümeti görevlendiren Caputova, en kısa sürede erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

Erken seçime gidilebilmesi için parlamentonun 3’te 2’sinin bu kararı desteklemesi gerekiyor. Slovakya’da bir sonraki parlamento seçimlerinin Şubat 2024’te yapılması planlanıyor.

Slovakya’da SaS’ında içinde yer aldığı 4 partili koalisyon 2020’de iktidara gelmişti.