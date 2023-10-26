Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya’nın Ukrayna’ya daha fazla silah yardımı sağlamayacağını açıkladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde parlamentoda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna’ya insani ve sivil yardımı desteklediklerini ifade eden Fico, “Bu, kabinemin resmi politikası olacak. Ukrayna’ya daha fazla silah sağlamayacağız” dedi. Fico, "Ben düşmanlıkların sona ermesinden yanayım ve planın ne olduğuyla ilgilenmiyorum. Rusların ve ABD’lilerin ne üzerine anlaştığı konusunda Ukraynalıların herhangi bir rolü yok. Barışın olmasını istiyorum. Zelenskiy’nin hiçbir planını desteklemiyorum. Çünkü bunlar gerçekçi değil” ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği’nin silah tedarikçisi rolünü arabulucuya dönüştürmesi gerektiğini vurgulayan Fico, Slovakya üzerindeki etkileri analiz edilmediği sürece Rusya’ya karşı herhangi bir yaptırımı onaylamayacağını söyledi.

Fico, Eylül ayında düzenlenen seçimlerde Slovakya’nın Ukrayna’ya askeri yardımını durdurma, dış politikayı bağımsız hale getirme ve sınırları yasadışı göçmenlerden koruma vaadinde bulunmuştu.

Avrupa Birliği liderleri, İsrail ile Filistin’deki çatışmalar ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı görüşmek üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelecek.