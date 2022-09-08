Slavia Prag’ın taraftarları zaman zaman takımına da destek tezahüratlarında bulundu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşı karşıya geliyor. Çekya ekibinin az sayıda taraftarları stadyumda kendilerine ayrılan bölümde yerini aldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.