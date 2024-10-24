Özel Ümit Tıp Merkezi Fizyoterapisti Sevinç Davut, skolyoz tedavisinde kullanılan Schroth metodu hakkında bilgilendirdi.

Davut, Skolyoz, omurganın yana doğru eğilmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesi ile sonuçlanan bir omurga deformitesidir. Skolyoz tedavisinde ise dünyaca etkinliği kanıtlanmış SCHROTH yöntemi kullanılmaktadır.

Schroth yöntemi; skolyoz tedavisinde kullanılan dünyaca etkinliği kanıtlanmış, yöntemlerden biridir. Schroth; kişinin kendi eğrilik durumuna özgü ve derecesine göre planlanan doğru pozisyonlamalar ve nefes egzersizleri ile modellediğimiz bir yöntemdir" dedi.

Neden schroth yöntemi

Neden klasik egzersizler değil de Schroth metodu sorusuna da açıklık getiren Sevinç Davut, "Skolyozda eğrilik 3 boyutludur ve dolayısıyla düzeltmenin de 3 boyutlu egzersizlerle planlanması gerekir. Klasik egzersizler 2 boyutlu olduğundan, skolyoz tedavisinde etkinliği oldukça azdır." şeklinde konuştu.

Schroth yönteminde neler yapıldığına ilişkin de bilgi veren Fzt. Sevinç Davut, "Doğru pozisyonlama ve nefes teknikleri, eğriliğin tipine, derecesine göre her kişinin omurgasına özgü egzersizler planlanır.

Kişide skolyoz olup olmadığının anlaşılması için; Kişinin omuz ve kalça eşitsizliklerine bakılarak, kürek kemiklerinin birinin içerde diğerinin dışarıda olmasına, bel oyuntularımızın birinin daha içeride, birinin daha düzgün olduğuna bakılır, skolyoz olup olmadığı böylece anlaşılır” dedi.

Schroth eğitimi alanlar tercih edilmeli

Schroth eğitimi almış bir fizyoterapist ile tedavi planlanması gerektiğini belirten Fzt. Davut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarda büyüme yaşı tamamlanmadan gerekli egzersizlerle, bu eğriliğin azaltılması veya durdurulması ya da düzeltilmesi amaçlanırken, yetişkinlerde ise; doğru duruş sağlama ağrı yönetimi ve fonksiyonelliğin artırılması amaçlanır. Sosyal medyada gördüğümüz skolyoz egzersizlerini yapmak yerine, kişinin kendi eğrilik durumuna göre özgü egzersiz metotlarının kullanılması daha fonksiyoneldir. Bu nedenle kişilerin skolyoz tedavisi uzman hekimlerce belirlenmeli, fizyoterapistler eşliğinde sürdürülmelidir.”