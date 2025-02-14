Doruk Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Omurga Cerrahı Op. Dr. Özgür Temiz, adolesan skolyoz hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Skolyozun, özellikle büyüme çağındaki çocukları etkileyen ve omurganın anormal eğriliği ile karakterize edilen bir hastalık olduğunu ifade eden Omurga Cerrahı Op. Dr. Özgür Temiz, "Ergenlik döneminde fark edilmediğinde ilerleyebilen bu rahatsızlık, ciddi duruş bozukluklarına ve hareket kısıtlılıklarına yol açabilir" dedi.

Skolyoz belirtilerine dikkat

Skolyoz konusunda aileleri uyararak erken teşhisin tedavi başarısını büyük ölçüde artırdığını vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Temiz, "Skolyoz, omuz seviyelerinde eşitsizlik, sırt ve belde asimetri, duruş bozukluğu ve bel ağrıları gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Eğer çocuklarda veya ergenlik çağındaki bireylerde bu belirtilerden biri ya da birkaçı fark edilirse, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerekir" şeklinde konuştu.

Tedavide erken müdahale önemli

Skolyoz tedavisinde, hastalığın şiddetine ve hastanın yaşına bağlı olarak farklı yöntemlerin uygulanabildiğini dile getiren OP. Dr. Temiz, hafif vakalarda düzenli takip ve fizyoterapinin yeterli olabileceğini ancak ilerleyen durumlarda korse tedavisi veya cerrahi müdahalenin gerekebileceğini belirtti.

Doruk Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Omurga Cerrahı Op. Dr. Özgür Temiz açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Özellikle 10-16 yaş aralığındaki çocuklarda ve kız çocuklarında daha sıklıkla görülen omurga eğriliğinin erken teşhis edilmesi, çocukların sağlıklı bir omurga yapısıyla yetişkinliğe adım atmasını sağlıyor. Aileler ve öğretmenler, çocuklarda duruş bozukluklarını fark ettiklerinde bir uzmana danışarak skolyozun erken teşhis edilmesine katkıda bulunabilirler. Omurga sağlığının korunması için düzenli doktor kontrolleri önemlidir ve erken müdahaleler ilerleyen yıllarda oluşabilecek kalıcı sağlık sorunlarını önleyebilir. Çocukların omurga sağlığını korumak için düzenli tarama ve kontrolleri ihmal edilmemelidir."