Beyoğlu’nda bulunan bir eğlence mekanı önünde bir kişi "siz bana ihanet ettiniz" diyerek silahla ateş açtı. Yaşanan olayda 3 kişi yaralanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanının önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs "siz bana ihanet ettiniz" diyerek silahla ateş açtı. olayda 3 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.M., R.B. ve E.M. isimli şahıslar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.U. isimli şahıs olay yerine yakın bir yerde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmalarında 9 adet kovan ele geçirilirken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.