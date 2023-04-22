Siyasi partiler, Ramazan Bayramı dolayısıyla İYİ Parti Genel Merkezinde bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin geleneksel bayramlaşması ziyaretleri devam ediyor. Bu çerçevede İYİ Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen bayram ziyaretleri çerçevesinde İYİ Parti bayram ziyaretleri kabul heyeti tarafından partilerin bayram ziyaretleri kabul edildi. İYİ Parti Genel Merkezinde Bayramlaşmak için heyet gönderen partiler ise şunlar:

“Türkiye Değişim Partisi (TDP), Saadet Partisi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Milli Yol Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Demokrat Sol Parti (DSP), Gelecek Partisi, Deva Partisi, Yeniden Refah Partisi, Genç Parti, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Memleket Partisi, Merkez Partisi.”