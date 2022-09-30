Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, Büyük Birlik Partisi Kocaeli il teşkilatına siyaset eğitimi verdi.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, Büyük Birlik Partisi Kocaeli il teşkilatına siyaset eğitimi verdi.

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nden Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, Büyük Birlik Partisi Kocaeli il teşkilatı ile, ’Siyaset Akademisi’nde buluştu. Büyük Birlik Partisi İl Başkanlığı’nda düzenlenen seminere, il koordinatörü Metehan Küpçü, il başkanı Kaan Şengil ile, teşkilatta görevli siyasetçiler katıldı.

Özellikle kılık kıyafet, hitabet konusunda tecrübelerini ve bilgilerini aktaran Akıncı, yazmış olduğu kitabından örnekler verdi. Siyaset Akademisi’nin çok verimli geçtiğini ifade eden BBP Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, "Siyasette sürekli kendini geliştirmen gereken bir alan. Bu yüzden özellikle partililerimizin kendilerini geliştirmelerine, vizyonel bakış açısına sahip olmalarına çok önem veriyoruz. Başarılı bir eğitim geçirdik. Seçim sürecine girdiğimiz bu dönemde, anlatılanların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Katılan arkadaşlarımıza ve Abdulvahap Akıncı hocamıza teşekkür ederiz" dedi.

Eğitimlerin her hafta bir ilçede devam edeceği öğrenildi.