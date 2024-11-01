Türk siyasi tarihine yeni bir parti daha eklendi. Kurucu Genel Başkanlığı'nı Tuba Koylan'ın yaptığı “Ulusun Partisi” adında yeni parti kuruldu.ANKARA (İGFA) - “Ulusun Partisi” adında yeni bir parti kuruldu.

Partinin Kurucu Genel Başkanlığı yürüten Tuba Koylan, parti kurmakta amacının, ülkesine hizmet arzu ve kapasitesine sahip insanların bir araya gelmesini sağlamak ve günlük kısır siyasi çekişmelerin dışında kalarak Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün ışığında dünyadaki en ileri ülkelerden biri olma yolunda çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

Partinin örgütlenme çalışmalarına hız verdiklerini belirten Ulusun Partisi Genel Başkanı Tuba Koylan, çok kısa bir süre sonra genel seçimlere katılacak il ve ilçe sayısına ulaşacaklarını belirtti.

“FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR İRFANI HÜR”

Ülkesi ve insanları için bir şeyler yapma kapasite ve arzusuna sahip her birey Ulusun Partisi'nin doğal bir parçası olduğunu söyleyen Genel Başkan Tuba Koylan, “Her konuda anlaşarak değil, asgari müştereklerde uzlaşarak; geçmişi överek veya yererek değil, geçmişten öğrenerek; gücümüzü kısır siyasi tartışmalarla tüketerek değil, ülkenin insanlarıyla birlikte ilerlemesi için kullanarak; bireyin gelişmesi ve refahının ülkenin gelişmesi ve refahı olduğunu bilerek; Büyük ve Daimi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünün ışığında dünyadaki en ileri ülkelerden biri olma amacına erişmek için O’nun en güvendiği kesim olan bu ülkenin gençlerine söz ve yetki vererek demokrasi ilkeleri çerçevesinde ve “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” gençlerin çabalarıyla insanımızı ve ülkemizi kalkındırmak istiyoruz.” diye konuştu.