ZAFER PARTİLİ KONCUK : '' TÜRK MİLLETİ İLE İTTİFAK YAPACAĞIZ ''

Zafer Partisi Genel Sekreteri , Adana Milletvekili İsmail Koncuk , yaptığı basın açıklamasında ; Bugünlerde HDP’ye meşruluk güzellemesi yapanlar , HDP’nin eski çözüm ortağı , AKP ile de aynı çizgiye gelmiştir.

Bu sözde siyaset anlayışı, “Benim oğlum bina okur döner döner yine okur” darbı meselenin ötesine geçememektedir.

“İktidar olmak için her boyayı boyanır! Dediğimiz bu yapıların gerçek yüzü bir bir ortaya çıkmaktadır. Seçim yaklaştıkça, görmediğiniz nice üslup ve tavrı görmeye hazır olun.

Bu kafa, bir bakarsınız Atatürkçü, bir bakarsınız millici, bir bakarsınız milliyetçiyiz diye ortaya atılır, ancak ilkesizlik, faydacılık, ortak, temel davranış şekilleridir. Aslında her şey olmak istenirken, hiçbir şey olamamak bunların asıl marazıdır!

Aynı senaryoyu, farklı aktörlerin oyunu ile, daha kaç defa seyredecek, kaç defa hayal kırıklıkları yaşayacağız?

Koncuk, tüm bu yaşananlar karşısında “Zafer Partisinin tek dayanak noktası, milletimizin yüksek ferasetidir. Bunun için '' TÜRK MİLLETİ İLE İTTİFAK YAPACAĞIZ '' diyerek ittifak konusunda Zafer Partisinin görüşünü açıkladı.