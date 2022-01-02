ÖZTURAN: "ATALARIMIZIN BIRAKTIĞI MİRASA SAHİP ÇIKMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Mersin Akdeniz İlçesi Ak Parti Belediye Meclisi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis Üyesi Grup Sözcüsü Zafer Şahin Özturan, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadığını belirten Zafer Şahin Özturan, mesajında şunları dile getirdi; “100 yıl önce bugün Mersin’de Atalarımız tarafından büyük bir destan yazıldı. Gösterilen kahramanlığın büyük bir inanç ve kararlılıkla yazıldığı bu topraklar birilerinin emellerine ulaşacağı topraklar için ekmek, su, toprak ve hava kadar önemli olan özgürlük için büyük bir mücadele verildi" dedi.

Ataların bıraktığı mirasa sahip çıkmak için var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayan Özturan, "Bizler ecdadımıza layık olmak ve bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Mersinli hemşehrilerimin 3 Ocak Kurtuluş Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve millet uğruna bedenlerini siper ederek şehadet ve gazilik mertebesine erişen tüm kahramanlarımızı sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum” diyerek mesajını sonlandırdı.