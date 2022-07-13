ORC'NİN SON ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

ORC Araştırma Şirketi tarafından yapılan Temmuz -2022 dönemi seçim anketinde , Ak Parti % 27.1 oy oranı ile birinci , CHP % 24 oy oranı ile ikinci İYİ Parti % 22.1 oy oranı ile 3. çıktı.

1-4 Temmuz 2022 tarihleri arasında 51 İl'de 9330 kişi ile yüz yüze görüşülerek ,yaş cinsiyet ve meslek grubu kotaları dikkate alınarak yapılan araştırmada 6 'lı masada yer alan Partilerin % 50'yi geçtiği dikkat çekti.

İşte o sonuçlar ;

AK PARTİ %27,1

CHP %24,0

İYİ PARTİ %22,1

HDP %7,6

MHP %7,0

DEVA %2,2

GELECEK %2,0

TDP %1,8

BBP %1,7

BTP %1,7

SAADET %1,3

DİĞER %1,5