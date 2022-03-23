MOLDOVA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ CROİTOR, VALİ SU'YU ZİYARET ETTİ

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Vali Ali İhsan Su’yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Croitor, daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Ali İhsan Su ile bir süre sohbet etti.

Vali Su, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu ziyaretlerin kültürlerimizin kaynaşmasında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Mersin’in tarım, sanayi, ekonomik alanda ülkemizdeki yeri ve coğrafi özelliklerinin yanında kültürel yapısının da önemini vurgulayan Vali Ali İhsan Su, Büyükelçi Dmitri Croitor’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Dmitri Croitor ise ilimizde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Ali İhsan Su’ya teşekkürlerini iletti.