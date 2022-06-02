MHP MİLLETVEKİLİ OLCAY KILAVUZ : '' MERSİN'İMİZ AKDENİZİN İNCİSİ ÜLKEMİZİN GÖZ BEBEĞİ ''

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz TBMM Genel Kurulunda konuştu. MHP’li Kılavuz Mersin’in önemli bir turizm potansiyeli bulunduğunu ve en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “ Mersinimizin turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi adına bütünlükçü ve sürdürülebilir bir eylem planı hazırlanması, bakanlığımız tarafından şehrimizi tanıtıcı faaliyetlerin artırılması, turistik tesislerin sayısının imkân ve olanaklarının geliştirilmesi adına yatırımcılara kolaylıklar sağlanması çok çok önemlidir.” dedi.

MHP’li Olcay Kılavuz’un açıklamaları şu şekilde:

Akdeniz'in incisi, ülkemizin göz bebeği Mersin'imiz; antik kentleri, tarihî kaleleri, kalıntıları, doğal güzellikleri, inanç merkezleri, sahilleri ve eşsiz koylarıyla cenneti andırmaktadır. Deniz, kültür, doğa ve yayla turizmi gibi çok yönlü turistik faaliyetlerin yapıldığı, yüksek potansiyelli turizm merkezlerinin başında gelen Mersin'imiz yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte misafirlerini beklemektedir. Bu vesileyle, kalbi Mersin'le çarpan herkese büyük sorumluluklar düşmektedir.

Mersin'imizin turizm potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi adına bütünlükçü ve sürdürülebilir bir eylem planı hazırlanması, Bakanlığımız tarafından şehrimizi tanıtıcı faaliyetlerin artırılması, turistik tesislerin sayısının imkân ve olanaklarının geliştirilmesi adına yatırımcılara kolaylıklar sağlanması çok çok önemlidir.