MHP MERSİN MİLLETVEKİLİ KILAVUZ : '' UYKULARINI KAÇIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ , NEFESİMİZ ENSESİNDE ''

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz , '' Şahsını davasının üzerinde gören, makam uğruna her türlü rezilliği yapan, MHP kaybetsin de kim kazanırsa kazansın anlayışı ile hareket eden, Hdp/Pkklıların belediye kadrolarına yerleşmesinin vebalini sırtında taşıyan Burhanettin Kocamaz fitne tohumlarına devam etmektedir '' dedi.

Mersin Milletvekili Kılavuz , sosyalmedya hesabından yaptığı açıklamada şu düşünceleri paylaştı :

Hdp-Chp-İp İttifakı’nın Mersin’e ve Mersinliye zulümleri karşısında suspus olup beslemeleri aracılığıyla yönettiği haber sitelerinde MHP’ye kin ve nefret kusan, 5 dönem MHP’den seçilerek belediye başkanlığı yapan Burhanettin Kocamaz hiç utanıp sıkılmıyor musun?

Bu fitne ve ihanet merkezi ; Mersin Büyükşehir Belediyesi kadrolarının Hdpkk'ya peşkeş çekilmesiyle yetinmemiş olacak ki yaptıkları aşağılıkça haberlerle, iftira dolu yayınlarla Toroslar Belediyemizin de Chp-Hdpkk-İp İttifakı’nın yönettiği bir belediye olmasını arzu etmektedir.

MHP hazımsızlığı bu siyaset eskilerini, bu yalan şebekelerini hayasızlığa sürüklemektedir. MHP düşmanlığı bu zevatı Hdp’nin kucağında siyasete itmekte vatanseverliğin, milletperverliğin şehri olan Mersinimize ihanete sevk etmektedir.

Başarılı çalışmalarıyla gurur kaynağımız olan Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a, gece gündüz demeden Mersinli hemşerilerimize ve davamıza samimiyetle hizmet eden belediye başkanlarımıza ve dava arkadaşlarımıza yönelik itibar suikastı hükümsüzdür.

“Oluk başında oynayan çark evinde bulur kendini”!!!

Hiçbir ülküdaşımız asla yalnız ve sahipsiz değildir. Riyasız, hesapsız, samimi, dürüst ve ahlaklı bir şekilde davamıza hizmet eden her arkadaşımızın yanındayız.

Ülküdaşlık hukuku her bağın üzerindedir. Ülküdaşlarımızın hakkını hukukunu çiğnetmeyecek, ihanete göğsümüzü siper edecek, alçaklık şebekesinin maskesini mutlak surette indirecek; rezilliklerini bir bir yere serecek, yüzlerine tokat gibi indireceğiz.

Yeri gelmişken pusularda bekleyenler, ibreye göre pozisyon belirleyenler, perde arkasında iş çevirenler iyi bilmelidir ki; tabutluklardan, zindanlardan, idam sehpalarından gelen bir davanın temsilcisi olarak haksızlık karşısında susmaz hak bildiğimizi söylemekten geri durmayız.

Herkes şunu iyi bilsin ki nefesimiz; Mersin’de ihanet tezgahı kuranların daima ensesinde olacaktır. Mersinli hemşerilerimize, dava arkadaşlarımıza nankörlüklük yapanların uykusunu kaçırmaya devam edeceğiz.