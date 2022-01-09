MHP MERSİN MİLLETVEKİLİ KILAVUZ '' İHANETİN BELGESİ ALÇAKLIĞIN VESİKASI ŞEREFSİZLİĞİN DANİSKASIDIR '' ''

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz , HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in , öldürülen PKK'lı terörist Volkan Boran ile sevgili olduklarını ortaya koyan resimler üzerinden HDP'ye çok sert tepki göstredi.

Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 29 Nisan 2017'de düzenlenen operasyonda öldürülen terör örgütü PKK mensubu Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora'nın, HDP vekili Semra Güzel ile yakın ilişkisini gösteren fotoğraflar ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesbı üzerinden değerlendirmede bulunan Olcay Kılavuz , '' Yayınlanan fotoğraflar ihanetin belgesidir. Alçaklığın vesikasıdır. Şerefsizliğin daniskasıdır. Soyu ve sütü bozukluğun adıdır. Bu vekil görünümlü hain teröristin Gazi meclisimizin çatısı altında olması, şehit kanlarıyla sulanan topraklarda nefes alması milletimiz için zuldür '' dedi.

MHP Mersin Milletvekili Kılavuz , açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundı ;

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı operasyonda öldürülen Koçero Meleti kod adlı terörist Volkan Bora ile Terör örgütünün siyasi uzantısı olan Hdp’nin sözde Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in samimi fotoğrafları Hdp-Pkk ilişkisinin en açık örneğidir.

Yayınlanan fotoğraflar ihanetin belgesidir. Alçaklığın vesikasıdır. Şerefsizliğin daniskasıdır. Soyu ve sütü bozukluğun adıdır. Bu vekil görünümlü hain teröristin Gazi meclisimizin çatısı altında olması, şehit kanlarıyla sulanan topraklarda nefes alması milletimiz için zuldür.

Hdp’yi demokrasi ve özgürlük havarisi olarak görenler, Pkk terör örgütü ile ilişkilendirmeyenler, her fırsatta bu sözde partiye kol kanat gerenler, Türkiye partisi olarak addedenler,açık açık ittifak ve işbirliğine gidenler bu fotoğrafları görünce utanmış mıdır?Sıkılmış mıdır?

Bu vatanın ekmeğini yiyip Pkk’lı teröristle sarmaş dolaş fotoğrafları olan bu sözde milletvekili ise bir daha asla gün yüzü göremeyecek şekilde cezalandırılmalıdır. Yaptığı ihanetler burnundan fitil fitil getirilmelidir! İhanetin bedeli ağır şekilde ödetilmelidir!

Vatanımızı bölmeye çalışan, milletimize ihanet eden, askerimize, polisimize, masum sivil insanlarımıza kurşun sıkan, beşikteki bebekleri katleden, hainlerle iş tutup onların sözcülüğünü yapan namussuzlar, vatansızlar, kansızlar vatan toprağını kirletmemelidir!

Hainlik teröriste terörist diyememektir. Asıl ihanet bölücü hainlere kol kanat germektir. Dağdaki teröristlerin meclisteki teröristlerden farkı yoktur, dini imanı olmayan soyu bozuk kalleşler barış, demokrasi, kardeşlik gibi yalanlarla masumlaştırılamaz.

Hdp/Pkk ilişkisi olmadığını iddia eden, terörist Demirtaş ile kahvaltı düşleyen, Ypg’yi vatanını savunan bir örgüt olarak telakki eden çürümüşler sözde milletvekili Semra Güzel’in Pkk kamplarındaki görüntülerine, dağda leş olan sevgilisi ile kucak kucağa fotoğrafına baksın.

Ha İmralı’daki cani başı bebek katili Öcalan, ha onun heykelini dikeceğini söyleme gafletinde olan, ha dağdaki alçak terörist Karayılan. İmralı’da da olsa, kıravatlı da olsa, teröristtir teröristtir ve bulunduğu yerde başı mutlak surette ezilmelidir.

Kimse arsızca ve ahlaksızca gazel okumasın. Kimse bölücü teröristlerin insan olduğundan bahsetmesin. Gelsinler teröristin terörist olmadığını şehit annelerimize, babalarımıza, ersiz kalan eşlerine, öksüz yetim kalan yavrucaklarının yüzlerine bakarak söylesin.

Bu vatana, bu millete kurşun sıkanlarla birlikte yol alan iblisler, teröristlerle ittifak yapan şerefsizler, bölücülüğü kendilerine kalkan yapan hainler şunu unutmayın ki yatacak yeriniz olmayacak; şehitlerimizin kanı ise sizi muhakkak boğacaktır.

Dağlarda, ovalarda bulunan bölücü Pkklı yaratıklar, pislik içinde mağaralarda yaşayan sırtlanlar, çakal gibi kaçan mahluklar, nereye saklanırsanız saklanın bulunduğunuz yerde leş

olacak; ihanetinizde boğulacaksınız!

Pkkyı, Hdp’yi ve destekçilerini şiddetle ve nefretle lanetliyorum. Devletimize, milletimize, askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize hainlik yapanları Cenab-ı Allah’ın kahr u perişan eyleyecektir.

Son olarak; Ana kuzularımız, cengaverlerimiz, Türk milletinin kahraman evlatları olan şanlı askerlerimiz bölücü alçak teröristlerin, kahpelerin bombalı saldırısı sonucu şehit oldular.

Şehitlerimiz ki Büyük Türk milletinin namus ve şerefi uğruna huzurlu güvenli yaşaması adına canlarını verdiler. Türk bayrağı şanla şerefle dalgalansın diye kanlarını döktüler. Türk vatanı ilelebet var olsun diye kara toprağa düştüler.

Acımız büyük, içimiz yangın yeri, öfkemiz ise dipdiri! Analarımızın gözyaşları sicim sicim akarken ciğerleri için için yandı. Babalarımızın yüreklerinin acısı sessiz feryatları arşa ulaşırken dik ve vakur duruşlarıyla hepimize güç verdi haine korku saldı.

Bizler inanıyoruz ki şehitlerimiz vatanımız uğruna milletimiz namına canlarını verip en büyük makama kavuştular. Ve yine biliyoruz ki kanları yerde kalmayacak Türk devleti teröristleri bulundukları yerlerde yok edeceklerdir.

Şehitlerimizin anaları anamız, babaları babamız, bacıları bacımız, emanetleri ise namusumuzdur. İmanımızla, cesaretimizle, vatanımız ve milletimiz uğruna şehadeti şeref sayar; bir ölür bin diriliriz.

Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez!

Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor; manevi huzurlarında saygıyla eğiliyorum. Şehadetleri kabul, makamları ali, ruhları şad mekanları cennet olsun. Rabbim bizleri şehitlerimizin şefaatlerine layık eylesin ve izlerinden ayırmasın.