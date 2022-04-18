MHP MERSİN İL BAŞKANLIĞI BİNASININ TAPUSUNU ALDI

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanlığı , Hizmet Binasının tapusunu aldı.

Tapusu MHP Genel Merkezi adına tescil hizmet binasının satın alma işlemini İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli yaptığı açıklama ile kamuoyu ile paylaştı.

İşte o açıklama ;

53 yıllık hasret, Allah'a şükürler olsun ki Mersin'de sona ermiştir. Partimizin İl Binası, Ülkücülerin helal paralarıyla alınmış bulunmaktadır. Binamızın tadilat süreci başlamış olup, yine Ülkücülerin helal paraları sayesinde, tadilatın sona ermesiyle şehrimize, memleketimize, milletimize hizmet etme noktasında yuvamız, evimiz, kutlu çatımız olacaktır.



Bu hasretin sona ermesinde destek veren/verecek olan her Ülküdaşıma teşekkür ediyorum. Gönlü zengin her dava arkadaşımı muhabbetle selamlıyorum.



Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun.